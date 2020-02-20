В Канаде заявили об отсутствии процедуры выдачи бывшего эсэсовца в Россию

Гельмут Оберлендер (Фото: MichaelMostyn / Twitter)

В отношении 96-летнего бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, подозреваемого СК России в причастности к массовому убийству воспитанников детдома в Ейске в 1942 году, не ведется никаких процедур выдачи, сообщили РБК в Министерстве юстиции Канады.

«В отношении господина Оберлендера не ведется никаких процедур выдачи. В настоящее время его дело находится на рассмотрении Совета по делам иммиграции и беженцев, который может предоставить вам дополнительную информацию о состоянии его дела», — отметили в ведомстве.

В октябре 2019 года Следственный комитет России завел уголовное дело по ст. 357 УК (геноцид) после появления данных о массовом убийстве 214 воспитанников в детском доме в Ейске (Краснодарский край) в годы Великой Отечественной войны группой карателей. Дело возбудили на основании материалов, рассекреченных незадолго до этого ФСБ. В СК напомнили, что такие преступления не имеют срока давности.

14 февраля Следственный комитет запросил у Канады материалы по уголовным делам в отношении бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к убийству воспитанников детского дома. По данным СК, Оберлендеру удалось скрыться от органов предварительного следствия сразу же после капитуляции Германии и он избежал наказания. В то же время ведомство установило, что Оберлендер скрыл от властей страны свое участие в зондеркоманде, за что в конце 2019 года был лишен канадского гражданства.