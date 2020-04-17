Мединского исключили из совета Фонда кино

Изменения произошли в составе попечительского и основного советов Фонда кино

Помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Тем же распоряжением из попечительского совета исключены бывший министр связи Константин Носков и бывший руководитель аппарата правительства, а сейчас министр юстиции Константин Чуйченко.

Вместо них в состав попечительского совета вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и министр связи Максут Шадаев. Чернышенко сменит Чуйченко на посту председателя попечительского совета фонда, Любимова станет его заместителем.

Помимо новых членов совета, в нем останутся председатель правления «Сбербанка» Герман Греф и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Основной совет Фонда кино был учрежден в конце августа 2018 года, он стал высшим коллегиальным органом фонда (ранее таким органом был попечительский совет фонда). Назначает членов совета правительство по представлению Минкульта. Совет определяет, какие кинопроекты и прокатчики будут получать финансирование Фонда кино. Изменения в уставе Фонда кино инициировал Минкульт (его тогда возглавлял Мединский). Источник РБК утверждал тогда, что изменения дадут министерству больше влияния на фонд и его руководителя.