Минкультуры предложило Медведеву изменить устав Фонда кино

Минкультуры намерено изменить устав Фонда кино. Функции контроля за расходованием госсредств и назначение главы организации должно получить правительство

Дмитрий Медведев (слева) и ​министр культуры России Владимир Мединский (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

​Устав Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) может поменяться. Свои предложения по изменению учредительного документа главе правительства Дмитрию Медведеву направило Министерство культуры, которому подведомственен фонд, сообщил РБК один из членов попечительского совета фонда и подтвердили два источника РБК в правительстве.

Главная новация, которую инициировало Минкультуры, — изменение механизмов утверждения главы фонда и контроля по расходов​​анию этой организацией госсредств.

Согласно действующей редакции устава фонда все его ключевые функции — назначение главы, контроль за расходованием госсредств, разработка предложений по внесению изменений в устав и т.д. — в компетенции самого фонда.

В предложенной министерством версии — назначать руководителя Фонда кино Минкультуры предлагает кабмину, при этом министерство получит возможность выдвигать свои кандидатуры на этот пост. Также министерство, по словам собеседника РБК, надеется получить возможность контролировать расходование бюджетных денег на поддержку отечественной кинематографии и стать субъектом внесения изменений в устав фонда.

По информации одного из собеседников РБК, правительство пока не приняло окончательного решения о предложенных Минкультуры изменениях в устав Фонда кино.

В пресс-службе министерства на момент публикации на вопросы РБК не ответили. РБК направил запрос в пресс-службу кабмина.

Совет чиновников

Разрабатывает свои предложения по изменению устава и сам попечительский совет Фонда кино, в частности поправки в документ обсуждались на последнем заседании попечительского совета 16 июля, рассказали РБК два члена совета — режиссер Алексей Попогребский и глава Госфильмофонда Вячеслав Тельнов. Действующий устав Фонда кино был утвержден еще в 2009 году, и «чиновники из числа членов совета» предложили привести его в соответствие с законодательством. Кто именно выступил автором инициативы — режиссер не назвал.

Простое большинство Сейчас в попечительский совет входят 14 человек, девять из них — представители органов власти и подведомственных учреждений, два кинематографиста — режиссеры Алексей Попогребский и Карен Шахназаров, а также руководители двух федеральных каналов — «Россия 1» и «Первого канала» — А​нтон Златопольский и Константин Эрнст. Возглавляет попечительский совет советник президента по культуре Владимир Толстой. В августе прошлого года совет со скандалом покинул режиссер Никита Михалков. Одной из причин своего ухода он назвал тот факт, что в совет фонда вошла пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, которую Михалков обвинил в «латентной русофобии». Другой член попечительского совета — режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин умер в июне этого года.

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев уточнил, что изменения, которые обсуждал совет, касаются приведения устава фонда в соответствие с новыми положениями Гражданского кодекса: к существующему высшему коллегиальному органу организации добавится контрольно-надзорный орган.

Первый будет называться просто совет и будет отвечать в большей степени за творческую составляющую, второй — попечительский совет — выполнять контрольно-надзорные функции и определять стратегические задачи, поясняет Тельнов.

«В состав «просто совета» войдут действующие члены попечительского совета, — уточняет Попогребский. — Собираться он будет раз в три месяца, на его заседаниях планируется решать тактические задачи, оперативное управление фондом оставят за исполнительным директором», — добавил Попогребский.

Состав попечительского совета сформируют представители органов власти, говорит режиссер. Будут ли это те же самые чиновники, что уже входят сейчас в попечительский совет, и кто возглавит его, собеседники РБК уточнить не смогли. Механизм формирования советов пока окончательно не определен, констатирует Тельнов.

Вопрос времени

Изменения, внесенные в Гражданский кодекс в 2014 году (федеральный закон № 99), существенно изменили положение некоммерческих и коммерческих организаций, говорит руководитель юридической службы Клуба юристов некоммерческих организаций Максим Оленичев.

«Эти изменения, в частности, разделили все юридические лица на корпоративные (основанные на членстве) и унитарные (не основанные на членстве), к которым как раз относится Фонд кино. Но эти и другие нормы, согласно п. 5 и 7 этого закона, носят обязательный характер только по отношению к тем организациям, которые были созданы после вступления закона в силу», — добавил Оленичев.

Таким образом, Фонд кино может поменять свои учредительные документы в добровольном порядке и тогда, когда захочет этого сам, но при этом обязан уже сейчас руководствоваться нормами закона, если устав противоречит им, отметил эксперт.

Предлагаемые Минкультуры изменения в устав Фонда кино — это по сути новая редакция этого документа, считает собеседник РБК в попечительском совете Фонда кино. Оленичев, в свою очередь, пояснил, что в случае в принятием устава в новой редакции учредитель вправе не считаться с мнением попечительского совета.

«Вопросы внесения изменений в устав — это функция учредителя организации. В соответствии с п. 2 устава фонда это правительство», — добавил он.

Формально правительство остается учредителем фонда, но на деле Минкультуры может получить возможность влиять на ряд важных решений, рычаги влияния на фонд и его главу, объясняет перспективы утверждения предложений Минкультуры другой собеседник РБК. Несмотря на то что Фонд кино — главный распорядитель бюджетных средств на поддержку отечественного кинематографа — подведомственен Минкультуры, сейчас у ведомства таких возможностей нет.