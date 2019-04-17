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Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Путин предоставил гражданство инвестирующему в порт Тамань бизнесмену
Президент предоставил российское гражданство бельгийцу Мишелю Литваку. Бизнесмен является главой совета директоров группы компаний ОТЭКО, которая развивает порт Тамань
Мишель Литвак (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство бельгийскому бизнесмену Мишелю Литваку. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что он родился в августе 1951 года в Ленинграде.

Литвак является председателем совета директоров группы компаний ОТЭКО, которая развивает портовые и промышленные мощности в порту Тамань. В южной части проектируемого порта ОТЭКО уже построила терминальный комплекс по перевалке нефти, нефтепродуктов сжиженного углеводородного газа (СУГ) и завершает строительство терминала навалочных грузов.

Бизнес
Якорь для РЖД: почему госмонополия решила инвестировать в порт Тамань

В марте стало известно, что Минтранс во избежание украинских санкций, попросил перенести сроки подготовки проектной документации порта Тамань на полгода, до октября 2019 года. В прежнем проекте подходной канал был на территории Украины образца 2014 года. Одной из целей разработки новой проектной документации стало исключение из границ проекта земельных участков, принадлежащих ОТЭКО. В итоге вместо них будут использоваться в том числе искусственные земельные сооружения.

Общество
Наталия Орейро обратилась к Путину фразой «дай мне паспорт»

В конце марта актриса и певица Наталия Орейро попросила Путина выдать ей российский паспорт, аргументировав это тем, что она была в России много раз. Орейро отметила, что нет ни одного иностранца, который был бы более русским, чем она, сравнив себя с Жераром Депардье. Французский актер получил российский паспорт в январе 2013 года.

Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство, которое он просил с 2015 года, в мае прошлого года. Впоследствии он также стал бизнес-партнером Владимира Кутьева, основного владельца единственного легального казино в Алтайском крае. Осенью 2018-го боец был избран в совет депутатов подмосковного Красногорска.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Владимир Путин, гражданство
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