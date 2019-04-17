Путин предоставил гражданство инвестирующему в порт Тамань бизнесмену

Президент предоставил российское гражданство бельгийцу Мишелю Литваку. Бизнесмен является главой совета директоров группы компаний ОТЭКО, которая развивает порт Тамань

Мишель Литвак (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство бельгийскому бизнесмену Мишелю Литваку. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что он родился в августе 1951 года в Ленинграде.

Литвак является председателем совета директоров группы компаний ОТЭКО, которая развивает портовые и промышленные мощности в порту Тамань. В южной части проектируемого порта ОТЭКО уже построила терминальный комплекс по перевалке нефти, нефтепродуктов сжиженного углеводородного газа (СУГ) и завершает строительство терминала навалочных грузов.

В марте стало известно, что Минтранс во избежание украинских санкций, попросил перенести сроки подготовки проектной документации порта Тамань на полгода, до октября 2019 года. В прежнем проекте подходной канал был на территории Украины образца 2014 года. Одной из целей разработки новой проектной документации стало исключение из границ проекта земельных участков, принадлежащих ОТЭКО. В итоге вместо них будут использоваться в том числе искусственные земельные сооружения.