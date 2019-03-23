Наталия Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.

По ее словам, она была в России около 15 раз, и ей осталось только получить паспорт. «Путин, дай мне паспорт», — сказала она.

Орейро отметила, что нет ни одного иностранца, который был бы более русским, чем она, включая Жерара Депардье.

Депардье получил российский паспорт в январе 2013 года. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В декабре 2018 года актер поменял саранскую прописку на новосибирскую из-за более выгодного географического положения.

