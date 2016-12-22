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Монсон рассказал о планах после избрания депутатом в Красногорске
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Монсон рассказал о планах после избрания депутатом в Красногорске
Политика, 10 сен, 22:54
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Монсон рассказал о планах после избрания депутатом в Красногорске

Американский боец смешанных единоборств, избранный в совет депутатов подмосковного Красногорска, намерен заниматься социальными и экологическими проблемами. Об этом он рассказал Русской службе Би-би-си.

«Вот чем я намерен заниматься как избранный депутат: внешкольные программы занятий для школьников, мероприятия для неблагополучных семей, а также проблема переработки и утилизации мусора», — сказал Монсон.

Он отметил, что для школьников основное внимание посвятит урокам боевых искусств, однако также займется семейными играми и развлечениями. Монсон рассказал, что не боится языкового барьера и учит русский язык каждый день, а работу воспринимает в том числе как возможность учиться.

10 сентября он стал депутатом городского совета депутатов подмосковного Красногорска, выдвинувшись от партии «Единая Россия». В аккаунте в Twitter Монсон подтвердил, что был выдвинут этой партией, однако является независимым. «К сожалению, я выяснил, что в коммунистической партии России нет коммунистов», — написал он.

В апреле 2016 года боец назвал коммунизм «путем равенства и свободы», добавив, что намерен активно сотрудничать с КПРФ. Тогда же он записал видеообращение, в котором подтвердил свое желание вступить в КПРФ и поблагодарил лидера коммунистов Геннадия Зюганова за приглашение познакомиться с ним и другими членами правления партии.

Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство, которое он просил с 2015 года, 28 мая указом президента Владимира Путина. 12 июня ему вручили российский паспорт. Впоследствии он также стал бизнес-партнером Владимира Кутьева, основного владельца единственного легального казино в Алтайском крае.

Теги: Джефф Монсон , Депутаты
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