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Проект порта Тамань предложили пересмотреть из-за риска санкций Украины
Чтобы исключить риск санкций Киева, Минтранс попросил перенести сроки подготовки проектной документации порта Тамань на полгода — до октября 2019 года. В прежнем проекте подходный канал был на территории Украины образца 2014 года
Вид на морской порт Тамань  (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему транспорт, с просьбой перенести срок корректировки проектной документации для строительства сухогрузного морского порта Тамань с марта на октябрь 2019 года. Об этом говорится в письме Дитриха от 1 марта, к которому приложен новый проект развития порта. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник, знакомый с текстом письма.

Представитель Акимова сообщил РБК, что в аппарате вице-премьера сейчас изучают письмо Дитриха. От дальнейших комментариев он отказался. РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

«Были дополнительно проанализированы риски проекта и согласована с потенциальными инвесторами необходимость изменения месторасположения подходного канала в целях исключения возможных санкционных ограничений со стороны Украины», — говорится в письме Дитриха. Подходной канал — это участок судоходного канала или примыкающего к судопропускному сооружению, оборудованный причальными сооружениями, обеспечивающие безопасные условия расхождения судов, выходящих из шлюзов, с судами, ожидающими шлюзования.

«Таким образом, обезопасили проект от потенциального риска. Подходный канал планируется сделать так, чтобы он не заходил на территорию Украины образца до 2014 года [до присоединения Крыма к России]», — пояснил РБК источник, знакомый с деталями проекта строительства порта Тамань. По его словам, изначально проектно-сметная документация порта была утверждена с подходным каналом по прямой линии, без захода на бывшую территорию Украины. Но в ноябре 2018 года рассматривался вариант корректировки — с заходом на эту территорию. Теперь от этого варианта отказались из-за потенциальных рисков, заключил собеседник РБК.

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Это не первая корректировка местоположения объектов Тамани. Одной из целей разработки новой проектной документации, которую Дитрих направил Акимову, стало исключение из границ проекта земельных участков, принадлежащих группе ОТЭКО Мишеля Литвака. Вице-премьер давал поручение до 1 декабря 2018 года договориться с компанией о продаже земель либо исключить из проекта эти объекты. В итоге вместо этих земель будут использоваться в том числе искусственные земельные сооружения, следует из письма.

Порт Тамань стоимостью 170 млрд руб. на первом этапе предполагает строительство семи терминалов с общим грузооборотом 66,94 млн т. Должно быть построено два угольных терминала «Кузбассразрезугля» и СУЭКа на 20 млн т и 12 млн т соответственно, терминал металлургических грузов «Металлоинвеста» (9 млн т), зерновой терминал ЭФКО на 20 млн т, угольный терминал «СДС-Уголь» (5 млн т), а также бункеровочная база «дочки» «Роснефти» «РН-Бункер» (0,9 млн т) и терминал спецназначения «Ростеха». Порт будет строиться на условиях концессии, за основу проекта взята модель порта Лавна, где первоначально контролирующим акционером была подведомственная Минтрансу Государственная транспортная логистическая компания (ГТЛК), которая в феврале 2019 года привлекла частных инвесторов. Минтранс предложил, чтобы ГТЛК получила 75% управляющей компании «РМП Тамань», а затем перепродала доли в компании стратегическим инвесторам.

Авторы: Галина Казакулова, Тимофей Дзядко
Теги: порт Тамань, Санкции
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