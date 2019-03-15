Проект порта Тамань предложили пересмотреть из-за риска санкций Украины

Чтобы исключить риск санкций Киева, Минтранс попросил перенести сроки подготовки проектной документации порта Тамань на полгода — до октября 2019 года. В прежнем проекте подходный канал был на территории Украины образца 2014 года

Вид на морской порт Тамань (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему транспорт, с просьбой перенести срок корректировки проектной документации для строительства сухогрузного морского порта Тамань с марта на октябрь 2019 года. Об этом говорится в письме Дитриха от 1 марта, к которому приложен новый проект развития порта. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник, знакомый с текстом письма.

Представитель Акимова сообщил РБК, что в аппарате вице-премьера сейчас изучают письмо Дитриха. От дальнейших комментариев он отказался. РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

«Были дополнительно проанализированы риски проекта и согласована с потенциальными инвесторами необходимость изменения месторасположения подходного канала в целях исключения возможных санкционных ограничений со стороны Украины», — говорится в письме Дитриха. Подходной канал — это участок судоходного канала или примыкающего к судопропускному сооружению, оборудованный причальными сооружениями, обеспечивающие безопасные условия расхождения судов, выходящих из шлюзов, с судами, ожидающими шлюзования.

«Таким образом, обезопасили проект от потенциального риска. Подходный канал планируется сделать так, чтобы он не заходил на территорию Украины образца до 2014 года [до присоединения Крыма к России]», — пояснил РБК источник, знакомый с деталями проекта строительства порта Тамань. По его словам, изначально проектно-сметная документация порта была утверждена с подходным каналом по прямой линии, без захода на бывшую территорию Украины. Но в ноябре 2018 года рассматривался вариант корректировки — с заходом на эту территорию. Теперь от этого варианта отказались из-за потенциальных рисков, заключил собеседник РБК.