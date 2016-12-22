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Кандидат в депутаты Джефф Монсон стал предпринимателем на Алтае
Бизнес, 15:56
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Кандидат в депутаты Джефф Монсон стал предпринимателем на Алтае

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал партнером алтайского бизнесмена Владимира Кутьева, являющегося основным владельцем единственного легального казино в Алтайском крае.

По данным ЕГРЮЛ, 17 августа Монсон и Кутьев учредили компанию «Алтай пэлас файт». Кутьеву принадлежит 80% уставного капитала компании, а Монсону — 20%. Основной деятельностью компании в реестре указана деятельность спортивных объектов, прокат спортоборудования и дополнительное образование для детей и взрослых.

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О создании продюсерской компании Монсон заявлял на пресс-конференции в июне. Еще до регистрации компании, 11 августа, она организовала MMA-ринг в принадлежащем Кутьеву Altai Palace. По данным местных СМИ, мероприятия в регионе продюсерская группа проводила и в июле.

Монсон 12 июня получил российский паспорт. Гражданином России он стал в соответствии с указом, подписанным президентом Владимиром Путиным.

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Монсон зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Совета депутатов подмосковного Красногорска от «Единой России». В своей анкете кандидата он указал, что работает тренером в АНО «Спортивный клуб «Зоркий». На сайте клуба РБК не обнаружил упоминаний бойца.

Теги: кандидат , депутат , Предприниматель , Алтай
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