Кандидат в депутаты Джефф Монсон стал предпринимателем на Алтае

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал партнером алтайского бизнесмена Владимира Кутьева, являющегося основным владельцем единственного легального казино в Алтайском крае.
По данным ЕГРЮЛ, 17 августа Монсон и Кутьев учредили компанию «Алтай пэлас файт». Кутьеву принадлежит 80% уставного капитала компании, а Монсону — 20%. Основной деятельностью компании в реестре указана деятельность спортивных объектов, прокат спортоборудования и дополнительное образование для детей и взрослых.
О создании продюсерской компании Монсон заявлял на пресс-конференции в июне. Еще до регистрации компании, 11 августа, она организовала MMA-ринг в принадлежащем Кутьеву Altai Palace. По данным местных СМИ, мероприятия в регионе продюсерская группа проводила и в июле.
Монсон 12 июня получил российский паспорт. Гражданином России он стал в соответствии с указом, подписанным президентом Владимиром Путиным.
Монсон зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Совета депутатов подмосковного Красногорска от «Единой России». В своей анкете кандидата он указал, что работает тренером в АНО «Спортивный клуб «Зоркий». На сайте клуба РБК не обнаружил упоминаний бойца.