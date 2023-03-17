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Индия изменила срок пребывания россиян по электронной визе
Посольство России: Индия изменила срок пребывания россиян в стране по электронной визе
Ранее граждане России могли пребывать в Индии более 180 дней. При этом срок непрерывного пребывания не изменился
Власти Индии ввели для российских граждан новый срок пребывания по электронной туристической визе в течение года — 180 дней. Об этом говорится в телеграм-канале посольства России в Нью-Дели.
«Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней», — говорится в сообщении.
Ранее власти страны разрешали россиянам находится в стране более 180 дней. При этом срок непрерывного пребывания не изменился.
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