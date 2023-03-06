МИД сообщил о подготовке соглашения об упрощенном визовом режиме с Индией
Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией и Индонезией. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.
«Помимо Индии проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, ведется с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами», — сказал замминистра.
Накануне Иванов заявил, что Россия также готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. В их числе — Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.
После начала российской спецоперации на Украине в нескольких европейских странах приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. В частности, так поступили Финляндия, Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша. Помимо этого, Евросоюз с 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим с Россией: сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней, а туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет (также могут затребовать дополнительные документы).
К середине июля российский паспорт опустился на одну позицию в рейтинге паспортов мира по количеству безвизовых направлений и занял в нем 50-е место. По этому показателю он оказался между паспортами Палау и Боснии и Герцеговины, а также уступил Гондурасу.
Россияне могут въезжать без визы в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан, Барбадос.
Безвизовое пребывание до 90 дней разрешено в Индии, Сирии, Абхазии, Антигуа и Барбуде, на Багамских островах, в Белизе, Боливии, Бразилии, Венесуэле, Гайане, Гватемале, Гондурасе, Гренаде, Израиле, Катаре, Колумбии, Коста-Рике, на Кубе, в Никарагуа, Панаме, Парагвае, Перу, Сальвадоре, Суринаме, Уругвае, Чили, Эквадоре и на Ямайке.
Безвизовый режим у России есть и с другими странами, но подразумевает меньший срок нахождения в стране. Полный список опубликован на консульском портале.