МИД сообщил о подготовке соглашения об упрощенном визовом режиме с Индией

МИД: Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с Индией и еще пятью странами

Замглавы МИДа заявил, что в настоящее время министерство готовит соглашения об упрощении визового режима для россиян с шестью странами, в том числе с Индией и Сирией. Сейчас безвизовое пребывание в этих странах ограничено 90 днями

Фестиваль в индийском Кашмире (Фото: Zuma / ТАСС)

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией и Индонезией. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

«Помимо Индии проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, ведется с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами», — сказал замминистра.

Накануне Иванов заявил, что Россия также готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. В их числе — Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.

После начала российской спецоперации на Украине в нескольких европейских странах приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. В частности, так поступили Финляндия, Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша. Помимо этого, Евросоюз с 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим с Россией: сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней, а туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет (также могут затребовать дополнительные документы).



К середине июля российский паспорт опустился на одну позицию в рейтинге паспортов мира по количеству безвизовых направлений и занял в нем 50-е место. По этому показателю он оказался между паспортами Палау и Боснии и Герцеговины, а также уступил Гондурасу.