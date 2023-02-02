Грузинская оппозиция призвала урезать срок безвизового пребывания россиян

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Оппозиционная партия «За Грузию» зарегистрировала в парламенте резолюцию, которая призывает грузинское правительство ограничить срок безвизового пребывания российских граждан в стране. Об этом сообщает агентство Interpress News.

Партия выступает против «неконтролируемой миграции» граждан России в Грузию, а также за сохранение ограничений на прямые рейсы между странами. По их мнению, прямое авиасообщение приведет не только к неконтролируемой миграции россиян, но и создаст для них «возможность обхода международных санкций».

Сейчас граждане России могут находиться на территории Грузии непрерывно в течение года. По истечении этого срока они могут выехать из страны и повторно пересечь границу. В ноябре 2022 года президент республики Саломе Зурабишвили сообщила, что после объявления частичной мобилизации в России более 700 тыс. россиян пересекли границу с Грузией.

31 января глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин заявил, что Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Грузией, которое было прекращено в июле 2019 года. Однако для этого нужно согласие грузинской стороны. До этого о надежде на возобновление прямого авиасообщения между странами заявлял глава МИД России Сергей Лавров.

Данную идею поддержали и в правящей партии «Грузинская мечта». Глава партии Ираклий Кобахидзе заявил, что в России проживают около миллиона этнических грузин, а также азербайджанцы и армяне с грузинским гражданством. «Когда речь идет об облегчении положения наших граждан, мы приветствуем любое такое решение», — сказал политик (цитата по «РИА Новости»).



20 января грузинский президент выступила против возобновления авиасообщения с Россией. «Я не могу согласиться с аргументом, который используется в поддержку этой позиции, будто бы это послужит облегчению проблем проживающих в России грузин», — заявила Саломе Зурабишвили. Она также добавила, что правительству Грузии необходимо серьезно изучить вопрос притока в страну россиян, чтобы грузинские граждане почувствовали, что их национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются.