Грузинская оппозиция призвала урезать срок безвизового пребывания россиян

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 76,96 (+0,73) Инвестиции, 15:57 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 70,04 (-0,08) Инвестиции, 15:57
Путин счел невероятным, что «нам угрожают» танки с крестами на бортах Политика, 17:46
Путин почтил память защитников Сталинграда Политика, 17:44
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 17:41
Наём в 2023 году: как он меняется в зависимости от размера бизнеса Pro, 17:34
МОК назвал преждевременными разговоры об участии россиян в Олимпиаде Спорт, 17:29
Путин выступил на концерте в честь Сталинградской битвы. Видео Политика, 17:27
Грузинская оппозиция призвала урезать срок безвизового пребывания россиян Общество, 17:24
Киберпонедельник — повод инвестировать в себя
До 5 февраля скидка до 50% на максимальный тариф РБК Pro
Купить со скидкой
«Рособоронэкспорт» увидел в санкциях США признак нецивилизованности Политика, 17:18
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 17:18
Европарламент призвал ЕС принять десятый пакет санкций против России Политика, 17:15
Опрос JPMorgan показал низкий интерес крупных трейдеров к криптовалюте Крипто, 17:15
Бык выбежал на трассу «Роза Хутор» в Сочи. Видео Общество, 17:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:11
Умерла женщина, 13 лет лечившаяся после падения льда с крыши в Петербурге Общество, 17:10
Общество ,  
0 

Грузинская оппозиция призвала урезать срок безвизового пребывания россиян

Оппозиционная партия «За Грузию» призвала сократить срок безвизового пребывания россиян
Фото: Зураб Курцикидзе / EPA / ТАСС
Фото: Зураб Курцикидзе / EPA / ТАСС

Оппозиционная партия «За Грузию» зарегистрировала в парламенте резолюцию, которая призывает грузинское правительство ограничить срок безвизового пребывания российских граждан в стране. Об этом сообщает агентство Interpress News.

Партия выступает против «неконтролируемой миграции» граждан России в Грузию, а также за сохранение ограничений на прямые рейсы между странами. По их мнению, прямое авиасообщение приведет не только к неконтролируемой миграции россиян, но и создаст для них «возможность обхода международных санкций».

Сейчас граждане России могут находиться на территории Грузии непрерывно в течение года. По истечении этого срока они могут выехать из страны и повторно пересечь границу. В ноябре 2022 года президент республики Саломе Зурабишвили сообщила, что после объявления частичной мобилизации в России более 700 тыс. россиян пересекли границу с Грузией.

31 января глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин заявил, что Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Грузией, которое было прекращено в июле 2019 года. Однако для этого нужно согласие грузинской стороны. До этого о надежде на возобновление прямого авиасообщения между странами заявлял глава МИД России Сергей Лавров.

Данную идею поддержали и в правящей партии «Грузинская мечта». Глава партии Ираклий Кобахидзе заявил, что в России проживают около миллиона этнических грузин, а также азербайджанцы и армяне с грузинским гражданством. «Когда речь идет об облегчении положения наших граждан, мы приветствуем любое такое решение», — сказал политик (цитата по «РИА Новости»).

20 января грузинский президент выступила против возобновления авиасообщения с Россией. «Я не могу согласиться с аргументом, который используется в поддержку этой позиции, будто бы это послужит облегчению проблем проживающих в России грузин», — заявила Саломе Зурабишвили. Она также добавила, что правительству Грузии необходимо серьезно изучить вопрос притока в страну россиян, чтобы грузинские граждане почувствовали, что их национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются.

Теги
Россия - Грузия безвизовые мигранты оппозиция Грузия
Материалы по теме
Президент Грузии предложила включить ее требования в мир России и Украины
Политика
Киев напомнил Грузии о традициях НКВД и потребовал отдать ему Саакашвили
Политика
В Грузии назвали «позорной спекуляцией» заявление об эвакуации украинцев
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter