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Власти Таиланда разрешат туристам продлевать пребывание

Приезжие более чем из 50 государств, в том числе России, которые могут без визы находиться в королевстве не более 30 дней, смогут оставаться до 45
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Иностранные туристы, посещающие Таиланд в октябре—марте, смогут продлить безвизовое пребывание, сообщил представитель Государственного центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) Тависилп Висануйотин, пишет газета Bangkok Post.

«Это поможет увеличить туристические расходы, оживить экономику и уменьшить воздействие пандемии», — пояснил он.

Гражданам 18 стран, получающим в Таиланде визу по прибытии, будет разрешено удвоить срок пребывания с 15 до 30 дней. Туристы более чем из 50 государств, в том числе России, которые могут находиться в стране не более 30 дней без визы, смогут оставаться на срок до 45 дней.

Власти Таиланда надеются, что увеличение числа туристов поможет подстегнуть экономику. В этом году страна рассчитывает привлечь 10 млн иностранных туристов.

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Тайские власти с 1 июня отменили требование о прохождении двухнедельного карантина для приезжих иностранцев. Туристы, сделавшие прививку против коронавируса, должны иметь сертификат о вакцинации, последнюю прививку нужно сделать не менее чем за 14 дней до поездки. Детям от пяти до 17 лет, которые приехали без сопровождения взрослых, необходимо иметь справку о вакцинации хотя бы одной дозой. Если они путешествуют с родителями, предъявлять ее не нужно. Те, кто переболел COVID-19, должны показать справку о перенесенном заболевании. Иностранцам без прививки или вакцинированным однократно придется сдать ПЦР-тест или анализ на антитела не ранее чем за 72 часа до прибытия.

От россиян, получивших обе дозы «Спутника V», соблюдать карантин не требовалось, но нужна была предоплата двух тестов на инфекцию (на первый и пятый день пребывания в стране) с предъявлением брони в отеле и страховки с покрытием не менее чем на $50 тыс. Привитые «Спутником Лайт» могли въехать в страну без карантина с некоторыми ограничениями.

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Россия с 9 апреля сняла ограничения на регулярное и чартерное авиасообщение более чем с 50 странами, в том числе с Таиландом.

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Теги
Елена Чернышова
Таиланд туристы безвизовый режим
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