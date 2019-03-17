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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Власти не нашли связи двух задержанных после стрельбы в мечетях с атаками
На данном этапе доказательства причастности этих людей к нападению на мечети в Карайстчерче отсутствуют, заявили в полиции. Всего после происшествия были задержаны три человека, одного из них впоследствии отпустили
Фото: Mark Baker / AP

Новозеландские полицейские пока не обнаружили доказательств, которые могли бы подтвердить причастность еще двух задержанных после нападения на мечети в Крайстчерче к атакам. Об этом говорится в соответствующем сообщении в официальном Twitter ведомства.

По данным сотрудников правоохранительных органов, «на данном этапе» расследования таких признаков нет.

Всего в день теракта были задержаны три человека. Впоследствии все они были арестованы, одному из них — 28-летнему австралийцу, который вел в своем Facebook трансляцию нападения, — предъявили обвинения в убийстве, накануне он предстал перед судом.

Еще одного человека освободили. Последнему задержанному предъявили обвинения в другом правонарушении, он также заключен под стражу, указали в полиции. Что именно это было за нарушение, в Twitter ведомства не уточняется.

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Кроме того, как рассказали в министерстве, впоследствии после нападения на мечети полиция арестовала еще одного, четвертого, человека. На пресс-конференции комиссар Майк Буш уточнил, что это 18-летний мужчина, которого обвинили в разжигании межрасовой розни, сообщает Radio New Zealand. При этом «информации, позволяющей предположить, что этот человек связан с атаками, нет», подчеркивается в микроблоге полиции.

Фотогалерея 
Последствия стрельбы в мечетях в Новой Зеландии. Фоторепортаж

Нападение на две мечети в центре Крайстчерча произошло в пятницу, 15 марта. По информации местных СМИ, в том числе New Zealand Herald, в здания днем ворвались вооруженные люди, которые начали расстреливать прихожан. По данным очевидца, звуки выстрелов были слышны 10-15 минут. В одной из мечетей в момент происшествия, как указывал другой свидетель событий, находилось около 300 человек. В результате случившегося погибли 50 человек, еще более 40 получили ранения.​ Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Новая Зеландия, мечети, нападение
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