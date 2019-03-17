Власти не нашли связи двух задержанных после стрельбы в мечетях с атаками

Власти не нашли связи двух задержанных после стрельбы в мечетях с атаками

На данном этапе доказательства причастности этих людей к нападению на мечети в Карайстчерче отсутствуют, заявили в полиции. Всего после происшествия были задержаны три человека, одного из них впоследствии отпустили

Фото: Mark Baker / AP

Новозеландские полицейские пока не обнаружили доказательств, которые могли бы подтвердить причастность еще двух задержанных после нападения на мечети в Крайстчерче к атакам. Об этом говорится в соответствующем сообщении в официальном Twitter ведомства.

По данным сотрудников правоохранительных органов, «на данном этапе» расследования таких признаков нет.

Всего в день теракта были задержаны три человека. Впоследствии все они были арестованы, одному из них — 28-летнему австралийцу, который вел в своем Facebook трансляцию нападения, — предъявили обвинения в убийстве, накануне он предстал перед судом.

Еще одного человека освободили. Последнему задержанному предъявили обвинения в другом правонарушении, он также заключен под стражу, указали в полиции. Что именно это было за нарушение, в Twitter ведомства не уточняется.