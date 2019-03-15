СМИ узнали об упоминании битв русской армии на оружии стрелка в мечетях

Оружие, которым пользовался один из нападавших на мечети в Крайстчерче, было покрыто надписями, в которых упоминались полководцы, сражавшиеся против мусульман, и названия битв

Фото: Mark Baker / AP

Оружие одного из нападавших на мечети в новозеландском Крайстчерче было покрыто надписями. Об этом свидетельствует скриншот с записи трансляции, которую мужчина во время атаки вел на своей странице в Facebook. Изображение на своем сайте выложил телеканал ABC News. Пресс-секретарь соцсети впоследствии сообщил CNN, что это видео, как и аккаунты стрелка, удалены.

Однако в Сети активно распространяются предыдущие посты, которые мужчина публиковал в том числе в Instagram и Twitter (эти аккаунты также заблокированы). Из них следует, что перед нападением стрелок не только разместил в соцсетях 87-страничный манифест с антииммигрантскими и антимусульманскими высказываниями и предупреждением об атаке, но и показывал свой арсенал — оружие было исписано именами сражавшихся против мусульманских армий полководцев и названиями исторических битв, передают издания Balkan Insight и Daily Mail.

Видео: РБК

​Последнее указывает, что на оружии были фамилии людей, которые тоже «проводили атаки». Первое, в свою очередь, отмечает, что новозеландский боевик вдохновлялся в том числе балканскими националистами. В своей записи оно ссылается на пользователя Twitter с ником Kyruer, который публикует фото со страницы стрелка (аналогичные изображения размещает таблоид Mirror).