В РАНХиГС анонсировали «достаточно тяжелые» кадровые перестановки

Больше всего кадровых перестановок в РАНХиГС пройдет в ближайшие месяцы, сообщил и. о. ректора Алексей Комиссаров. По его словам, изменения кому-то понравятся, но некоторым их «будет достаточно тяжело переживать»

Алексей Комиссаров (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

РАНХиГС ждет много кадровых перестановок, но руководство вуза не ставит перед собой задачу «просто поменять всех или столько-то процентов сотрудников», заявил в интервью «Известиям» исполняющий обязанности ректора Алексей Комиссаров.

«Я честно говорю, что изменений будет много. Кому-то они понравятся, кто-то их будет достаточно тяжело переживать», — сказал он. По словам Комиссарова, кадровые перестановки — непрерывный процесс, но большинство произойдут в ближайшие месяцы, а потом «основной костяк сформируется и останется».

И. о. ректора призвал сотрудников академии «себя проявить», отметив, что ритм работы станет выше, чем раньше. «И если руководители готовы работать в таком ритме, руководствоваться главными ценностями и принципами академии и где-то меняться, значит, они будут работать», — считает Комиссаров.

Комиссаров был назначен и. о. ректора РАНХиГС 23 января. В академию он пришел в 2009 году в качестве преподавателя курса предпринимательства в рамках программы МВА; в 2017-м стал проректором РАНХиГС и директором института Высшей школы государственного управления (на ее базе с 2017 года запущена программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, или «школа губернаторов»).

Предшественник Комиссарова Владимир Мау, работавший в должности ректора с 2002 года, оставил ее «по собственному желанию в связи с состоянием здоровья», сообщала пресс-служба кабмина. В октябре прошлого года в отношении Мау прекратили уголовное преследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По этому делу проходили бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, а также директор Института общественных наук РАНХиГС и ректор «Шанинки» Сергей Зуев. Мау заподозрили в хищении средств РАНХиГС и отправили под домашний арест. Ректор отверг обвинение в особо крупном мошенничестве и назвал абсурдными обвинения в хищении бюджетных средств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РАНХиГС в поледние годы «превратилась в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации с достаточно большим научным авторитетом».