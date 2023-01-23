Песков сообщил о согласовании кандидатуры ректора РАНХиГС с Путиным

Алексей Комиссаров (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Владимир Путин согласовал назначение директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение — и, кстати говоря, которое за последнее больше чем десятилетие превратилось в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации с достаточно большим научным авторитетом», — заявил Песков.

Перспективы совмещения Комиссаровым поста ректора и главы программы президентского кадрового резерва «Школа губернаторов» на базе РАНХиГС будут зависеть от него самого, добавил представитель главы государства. «Здесь очень важно, чтобы и то, и другое не сбавляли темпов развития. Поэтому что и то, и другое крайне востребовано», — подчеркнул он.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Комиссарова ректором РАНХиГС 23 января. В академии он работает с 2017 года. Его предшественник Владимир Мау ушел с должности «по собственному желанию в связи с состоянием здоровья».

Летом прошлого года Мау задержали по делу об особо крупном мошенничестве (по этому делу проходили бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, а также директор Института общественных наук РАНХиГС и ректор «Шанинки» Сергей Зуев). Мау обвинили в хищении средств университета и отправили под домашний арест. Он не признал вину. В августе ему смягчили меру пресечения до подписки о невыезде, его восстановили в должности ректора.

В октябре уголовное дело против Мау прекратили. В ноябре пресс-служба вуза сообщила, что ректор находится в ежегодном плановом отпуске. По данным источников ТАСС и «РИА Новости», он уехал в Израиль.