Посольство сообщило о состоянии россиян на карантинном лайнере в Японии

Среди новых заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии граждан России нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство.

«На данный момент у наших граждан коронавирус не диагностирован», — заявили в посольстве России.

Ранее министр здравоохранения страны Кацунобу Като рассказал о 70 новых случаях коронавируса на лайнере. Таким образом, общее число заболевших среди пассажиров и членов экипажа возросло до 355 человек.

Лайнер Diamond Princess поставили на карантин в порту города Йокогама в начале февраля, когда у 80-летнего пассажира, сошедшего с судна в Гонконге, был выявлен коронавирус. Всего на борту находятся 3,7 тыс. человек, в том числе 24 россиянина.





