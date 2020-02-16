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Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии достигло 355 человек

Число заразившихся новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess в Японии возросло на 70 человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой на министра здравоохранения страны Кацунобу Като.

Таким образом, число заболевших пассажиров и членов экипажа достигло 355. Судно остается на карантине в порту города Йокогама.

США эвакуируют своих граждан с круизного лайнера в Японии
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ТАСС в посольстве России в Японии отметили, что россиян нет среди зараженных. «На данный момент у наших граждан коронавирус не диагностирован», — сказали в диппредставительстве.

Круизный лайнер Diamond Princess поставили на карантин в начале февраля. Это случилось после того, как у сошедшего на берег в Гонконге 80-летнего пассажира выявили новый коронавирус. Мужчину госпитализировали.

Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
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Всего на судне находятся 3,7 тыс. пассажиров, среди которых 24 россиянина. Карантин продлится минимум до 19 февраля. США объявили, что эвакуируют 380 американцев с лайнера. Их переправят на двух самолетах, подготовленных Госдепом. Они должны прилететь в Соединенные Штаты в воскресенье, 16 февраля.

Теги: Япония, круизный лайнер, коронавирус
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