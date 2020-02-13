Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 218

Число заразившихся новым коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине у берегов Японии, возросло на 44 человека. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии.

По данным телеканала, среди новых заболевших — один член экипажа лайнера, а также 29 граждан Японии.

Таким образом, общее число заболевших на Diamond Princess составляет 218 человек.

Агентство Kyodo передает, что японское правительство заявило 13 февраля, что пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями, смогут покинуть судно раньше запланированного времени, если тест на коронавирус даст отрицательный результат.

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като сообщил, что пассажирам лайнера могут разрешить покинуть судно уже 14 февраля.