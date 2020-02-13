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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 218

Число заразившихся новым коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине у берегов Японии, возросло на 44 человека. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии.

По данным телеканала, среди новых заболевших — один член экипажа лайнера, а также 29 граждан Японии.

Таким образом, общее число заболевших на Diamond Princess составляет 218 человек.

Агентство Kyodo передает, что японское правительство заявило 13 февраля, что пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями, смогут покинуть судно раньше запланированного времени, если тест на коронавирус даст отрицательный результат.

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като сообщил, что пассажирам лайнера могут разрешить покинуть судно уже 14 февраля.

Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Круизный лайнер Diamond Princess поставили на карантин в начале февраля, когда у сошедшего с судна 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус. После этого число заразившихся на борту начало расти. Всего на лайнере находятся 3700 пассажиров, 24 из которых — граждане России.

Карантин, введенный из-за заражения части пассажиров и членов экипажа Diamond Princess новым коронавирусом, продлится как минимум до 19 февраля.

Теги: коронавирус, болезнь, лайнер, Япония
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