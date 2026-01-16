В Коми отстранили начальника центра подготовки МВД после пожара
В Коми отстранили от исполнения служебных обязанностей начальника центра профессиональной подготовки регионального МВД, где произошли взрыв и пожар из-за учебной гранаты. Об этом сообщается на сайте ведомства по республике.
«Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Центра профессиональной подготовки регионального МВД», — говорится в сообщении.
Решение принято в связи со вчерашнем инцидентом в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре.
15 января во время проведения учебных занятий один из преподавателей взорвал учебную гранату, возник пожар. Сотрудники МЧС быстро локализовали его на площади в 340 квадратных мметров. По данным СК, пострадали 20 человек. Республиканский минздрав сообщал, что девять госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, четверо из них — в крайне тяжелом.
«По предварительным данным, причиной возгорания стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия», — отметили в МВД.
Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан. СК отметил, что в ходе расследования были получены данные о превышении должностных полномочий одним из преподавателей.
