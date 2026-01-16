В Коми отстранили начальника центра подготовки МВД после пожара

Решение принято в связи с инцидентом 15 января. СК сообщал, что один из преподавателей во время занятий взорвал учебную гранату, начался пожар. По последним данным, пострадали 20 человек. Возбуждено уголовное дело

Андрей Сицский (Фото: МВД России по Республике Коми)

В Коми отстранили от исполнения служебных обязанностей начальника центра профессиональной подготовки регионального МВД, где произошли взрыв и пожар из-за учебной гранаты. Об этом сообщается на сайте ведомства по республике.

«Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Центра профессиональной подготовки регионального МВД», — говорится в сообщении.

Решение принято в связи со вчерашнем инцидентом в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре.

15 января во время проведения учебных занятий один из преподавателей взорвал учебную гранату, возник пожар. Сотрудники МЧС быстро локализовали его на площади в 340 квадратных мметров. По данным СК, пострадали 20 человек. Республиканский минздрав сообщал, что девять госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, четверо из них — в крайне тяжелом.

«По предварительным данным, причиной возгорания стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия», — отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан. СК отметил, что в ходе расследования были получены данные о превышении должностных полномочий одним из преподавателей.