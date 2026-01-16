 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Коми отстранили начальника центра подготовки МВД после пожара

Решение принято в связи с инцидентом 15 января. СК сообщал, что один из преподавателей во время занятий взорвал учебную гранату, начался пожар. По последним данным, пострадали 20 человек. Возбуждено уголовное дело
Андрей Сицский
Андрей Сицский (Фото: МВД России по Республике Коми)

В Коми отстранили от исполнения служебных обязанностей начальника центра профессиональной подготовки регионального МВД, где произошли взрыв и пожар из-за учебной гранаты. Об этом сообщается на сайте ведомства по республике.

«Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Центра профессиональной подготовки регионального МВД», — говорится в сообщении.

Решение принято в связи со вчерашнем инцидентом в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре.

15 января во время проведения учебных занятий один из преподавателей взорвал учебную гранату, возник пожар. Сотрудники МЧС быстро локализовали его на площади в 340 квадратных мметров. По данным СК, пострадали 20 человек. Республиканский минздрав сообщал, что девять госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, четверо из них — в крайне тяжелом. 

«По предварительным данным, причиной возгорания стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия», — отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан. СК отметил, что в ходе расследования были получены данные о превышении должностных полномочий одним из преподавателей. 

Как заводить полезные знакомства?
