СК назвал причину взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре
Правоохранительные органы задержали подозреваемого по делу о взрыве в учебном центре МВД в Сыктывкаре, сообщает пресс-служба управления СК по региону.
Взрыв произошел по вине одного из преподавателей.
«В ходе расследования получены данные о превышении должностных полномочий одним из преподавателей учреждения, который 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату», — говорится в сообщении.
Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Материал дополняется
