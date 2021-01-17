РФПИ ответил на данные об отказе Бразилии экстренно применять «Спутник V»

Ранее бразильское Национальное агентство наблюдения за здоровьем отклонило запрос на одобрение использования «Спутника V» в экстренных случаях. Регулятор объяснил, что вакцина не соответствует государственным критериям

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сообщения, которые появились в ряде СМИ, о том, что власти Бразилии отказались от процедуры ускоренной регистрации вакцины «Спутник V», являются недостоверными. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa) запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», которая будет предоставлена в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.

В РФПИ сообщили, что конгресс Бразилии одобрил закон, находящийся на рассмотрении в сенате страны, который в случае принятия позволит автоматически использовать вакцину, зарегистрированную в ряде стран, включая Россию, на территории республики.