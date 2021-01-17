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Пандемия коронавируса ,  
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РФПИ ответил на данные об отказе Бразилии экстренно применять «Спутник V»

Ранее бразильское Национальное агентство наблюдения за здоровьем отклонило запрос на одобрение использования «Спутника V» в экстренных случаях. Регулятор объяснил, что вакцина не соответствует государственным критериям
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сообщения, которые появились в ряде СМИ, о том, что власти Бразилии отказались от процедуры ускоренной регистрации вакцины «Спутник V», являются недостоверными. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa) запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», которая будет предоставлена в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.

В РФПИ сообщили, что конгресс Бразилии одобрил закон, находящийся на рассмотрении в сенате страны, который в случае принятия позволит автоматически использовать вакцину, зарегистрированную в ряде стран, включая Россию, на территории республики.

Бразилия не разрешила использовать «Спутник V» в экстренных случаях
Общество
Фото:Абзал Калиев / РИА Новости Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ffb92839a7947530f748346?

«Также обращаем внимание представителей СМИ, что в рамках ведущейся против вакцины «Спутник V» дезинформационной кампании недостоверные сведения целенаправленно распространяются в ночное время и выходные дни для усложнения процесса их проверки», — отметили в РФПИ.

Информация о том, что бразильское Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa) отклонило запрос на одобрение использования «Спутника V» в экстренных случаях, появилась в ночь на 17 января. Регулятор сообщил, что документы на разрешение применять препарат вернули фармацевтической компании Uniao Quimica, поскольку вакцина не соответствует государственным критериям.

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В конце декабря Uniao Quimica, являющаяся партнером РФПИ, запросила у Anvisa разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований препарата. После этого фармкомпания заявила, что в ближайшее время начнет производство российской вакцины. В Twitter-аккаунте «Спутника V» говорилось, что производство стартует 15 января. 16 января Uniao Quimica направила документы на разрешение применять вакцину в экстренных случаях на территории Бразилии. В РФПИ ранее заявляли о намерениях поставить в латиноамериканскую страну в 2021 году 150 млн доз препарата.

Авторы
Ирина Парфентьева, Михаил Юшков
российская вакцина РФПИ Бразилия коронавирус COVID-19
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