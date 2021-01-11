Разработчик назвал дату начала производства «Спутник V» в Бразилии

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилии начнется 15 января, сообщается в Twitter-аккаунте препарата.

Как ранее заявили в пресс-службе фармацевтической компании Uniao Quimica, которая сотрудничает с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), 6 января в страну доставили необходимый для производства клеточный материал.

Компания также намерена провести с Москвой переговоры о поставке в Бразилию «значительного количества доз «Спутника V» в этом месяце.

Вакцину «Спутник V» разработал Центр им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ. Препарат стал первым зарегистрированным в мире. Заявки на приобретение 1,2 млрд доз вакцины поступили от более чем 50 стран, говорится на сайте, посвященном препарату.