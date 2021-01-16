В Бразилии запросили разрешение на срочное использование «Спутник V»

В Бразилии фармокологическая компания Uniao Quimica направила запрос к регулирующему органу Anvisa за разрешением на экстренное использование российской вакцины «Спутник V», сообщает издание G1.

По данным издания, в документе идет речь о 10 млн доз вакцины против коронавируса. Предполагается, что препарат будет доступен в Бразилии в первом квартале 2021 года.

Ранее, 13 января, в Бразилии началась вакцинация от коронавируса с помощью «Спутника V». Первыми прививку сделали 20 бразильцев, работающих в посольстве в России.

В конце декабря бразильская компания обратилась в национальное агентство по санитарному надзору Anvisa за разрешением на проведение в стране третьего этапа клинических испытаний российской вакцины. До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что фонд договорился о производстве препарата на территории Бразилии. В сентябре в РФПИ сообщали о достигнутых договоренностях с бразильским штатом Баия, который согласился на поставку до 50 млн доз вакцины.