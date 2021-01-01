Партнер РФПИ запросил разрешение на исследование «Спутника V» в Бразилии

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Бразильская компания Uniao quimica обратилась в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) за разрешением на проведение в Бразилии третьего этапа клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Об этом говорится на сайте агентства.

«Anvisa получила запрос на разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины», — отмечается в сообщении.

Anvisa оценит заявку в течение 72 часов. В том числе проверят количество добровольцев и место, где будет проходить исследование. Разрешение агентства необходимо для регистрации препарата на территории Бразилии.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в начале сентября заявил о готовности Бразилии присоединиться к клиническим испытаниям вакцины. Кроме того, фонд договорился о производстве препарата на территории этой латиноамериканской страны. Секретариат здравоохранения бразильского штата Баия согласился на поставку до 50 млн доз вакцины.