Партнер РФПИ запросил разрешение на исследование «Спутника V» в Бразилии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 73,66 (-0,06) Инвестиции, 29 дек, 13:16
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 90,21 (+0,08) Инвестиции, 29 дек, 13:16
В ВОЗ оценили будущее коронавируса Общество, 08:25 Завтраки и бизнес кулинарной группировки Eggsellent РБК Стиль и Clarins, 08:24 «Мишлен» в микроволновке: как бизнес заработал на быстрой еде — Bloomberg Pro, 08:16 Путин подписал закон об онлайн-обжаловании штрафов с дорожных камер Общество, 08:07 Власти предложили новые меры поддержки ИТ-компаний Технологии и медиа, 08:00 «Мне только спросить»: плюсы и минусы телемедицины РБК Стиль и СберЗдоровье, 07:53 Как проходит вакцинация от COVID-19 в разных странах. Фоторепортаж Общество, 07:30  Партнер РФПИ запросил разрешение на исследование «Спутника V» в Бразилии Общество, 07:26 Где фанату смешанных единоборств посмотреть бои Bellator РБК и Okko, 07:10 Кривонос ответил Зеленскому на увольнение из СНБО Общество, 07:03 Россияне стали чаще тратить первую зарплату на обучение и путешествия Общество, 07:00 Вильфанд уточнил период аномальных новогодних морозов в регионах Общество, 06:33 Землетрясение магнитудой 6,2 в Хорватии. Фоторепортаж Общество, 06:17  Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника 06:09
Пандемия коронавируса ,  
0 

Партнер РФПИ запросил разрешение на исследование «Спутника V» в Бразилии

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Бразильская компания Uniao quimica обратилась в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) за разрешением на проведение в Бразилии третьего этапа клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Об этом говорится на сайте агентства.

«Anvisa получила запрос на разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины», — отмечается в сообщении.

РФПИ договорился с бразильским штатом на поставку 50 млн доз вакцины
Общество
Фото:Pedro Vilela / Getty Images

Anvisa оценит заявку в течение 72 часов. В том числе проверят количество добровольцев и место, где будет проходить исследование. Разрешение агентства необходимо для регистрации препарата на территории Бразилии.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в начале сентября заявил о готовности Бразилии присоединиться к клиническим испытаниям вакцины. Кроме того, фонд договорился о производстве препарата на территории этой латиноамериканской страны. Секретариат здравоохранения бразильского штата Баия согласился на поставку до 50 млн доз вакцины.

В конце октября РФПИ и Uniao Quimica подали документы для регистрации «Спутника V» в Бразилии.

Бразилия вакцина РФПИ исследования
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter