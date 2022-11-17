Глава «Роскосмоса» счел разговоры об уходе России с МКС преждевременными

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Говорить о выходе России из программы Международной космической станции (МКС) преждевременно: пока участие продлено до 2024 года, заявил в интервью ТАСС гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Он напомнил, что решение на этот счет принимает правительство и пока не было документов ни о продлении участия, ни о выходе России из проекта.

«Наша главная задача — обеспечить непрерывность пилотируемых космических полетов. Решение о сроках участия в программе МКС будет зависеть от технического состояния РС (российского сегмента. — РБК) МКС, которое должно обеспечить гарантированную безопасность членов экипажа станции, сроков развертывания РОС (российской орбитальной станции) и начала полетов к ней российских космонавтов, а также ряда других факторов», — пояснил Борисов.

Сейчас «Роскосмос» разрабатывает эскизный проект космического комплекса Российской орбитальной станции (РОС), которая должна прийти на смену МКС. Госкорпорация рассматривает различные концепции построения и решаемые РОС задачи — в их числе Борисоа назвал коммерциализацию деятельности российской космической отрасли и реализацию научных программ.

Об окончательном решении уйти с МКС после 2024 года Борисов доложил президенту России Владимиру Путину 26 июля. К этому времени Россия начнет формировать свою орбитальную станцию, добавил он. В NASA вскоре после этого заявили, что Россия не уведомила их о своем решении.

Позже Борисов заявил, что Россия начнет процесс выхода из проекта после 2024 года, но точная дата будет зависеть от состояния станции, которую собираются затопить в 2031 году. В то же время в августе многосторонний координационный совет МКС выпустил заявление, в котором говорилось, что все страны — участницы проекта, включая Россию, подтвердили намерение продолжать работы на орбите после 2024 года.

Глава Минпромторга Денис Мантуров допускал, что Россия продолжит участие в программе МКС до 2028 года, пока будет создаваться российская орбитальная станция.