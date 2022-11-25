Выход россиян в открытый космос отменили из-за проблем со скафандром

При подготовке скафандров обнаружилась нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из них, указали в «Роскосмосе»

Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

«Роскосмос» принял решение отменить выход российских космонавтов на Международной космической станции (МКС) Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос в связи с нештатной работой одного из скафандров, сообщила пресс-служба госкорпорации.

«При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу», — заявили в «Роскосмосе».

Дату следующего выхода в открытый космос назначат после выяснения причин неполадок со скафандрами, сообщили журналистам в госкорпорации, передает «РИА Новости». «Дата следующего выхода будет определена после анализа причин отмены сегодняшнего выхода», — сказали в пресс-службе «Роскосмоса».

Выход Прокопьева и Петелина в скафандрах «Орлан-МКС» № 5 и № 4 в открытый космос был запланирован на 14:20 мск 25 ноября для дооснащения модуля «Наука». Ожидалось, что время работ составит 6 часов и 37 минут.

Планировалось, что они должны были готовить радиатор на модуле «Рассвет» к переносу. Им предстояло отстыковать электрический кабель, демонтировать заглушку с устройства стыковки и раскрыть четыре замка крепления, а затем проконтролировать перенос радиатора манипулятором ERA под управлением космонавта Анны Кикиной с пульта внутри модуля «Наука».

В дальнейшем космонавты в открытом космосе должны были установить адаптер манипулятора на шлюзовой камере «Рассвета», демонтировать заглушку с устройства стыковки на «Науке» и обеспечить механическую, гидравлическую и электрическую стыковку радиатора к модулю, указывали в «Роскосмосе».