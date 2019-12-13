Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушили полностью

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» полностью потушили, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает ТАСС. По его словам, огонь был ликвидирован около 8:00 мск.

Часом ранее пожарные ликвидировали на корабле открытое возгорание, огонь охватил 500 кв. м. Причину пожара установит специальная комиссия.

Из-за пожара на крейсере в Североморске, начавшемся 12 декабря, погиб один военный, еще десять пострадали, судьба еще одного неизвестна, сообщал Северный флот. При этом агентства со ссылкой на экстренные службы сообщали о 12 погибших.

По информации судоремонтного центра «Звездочка», причиной возгорания стали сварочные работы в трюме. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных или иных работах (ст. 216 УК).