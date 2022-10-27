Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы

Путин: Собянин постарался, чтобы москвичи и гости столицы чувствовали себя комфортно

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Мэр Москвы Сергей Собянин много сделал для создания комфортных условий для жителей и гостей столицы, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Есть проблемы в развитии столицы как мегаполиса. И должен сказать, что они под руководством команды действующего мэра Собянина решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и во многих других мегаполисах», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что Собянину удалось решить проблемы с транспортом и развитием социальных инфраструктур.

10 сентября Владимир Путин выразил уверенность, что эффективная работа мэра Москвы Сергея Собянина будет оценена москвичами на мэрских выборах в сентябре 2023 года.

В 2018 году Сергей Собянин переизбрался на пост мэра, набрав голоса 1 582 355 москвичей, или 70,17% избирателей, пришедших на участки.

В начале 2022 года Москва стала третьей в рейтинге благосостояния городов мира по версии ООН. По мнению Собянина, это доказывает, что Москва находится «на правильном пути».