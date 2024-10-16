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В Чечне арестовали владельца АЗС, на которой произошел взрыв

Цистерна с газом взорвалась на заправке 12 октября, в результате погибли четыре человека. Расследование ЧП находится под личным контролем Кадырова. Накануне, 15 октября, под стражу заключили водителя цистерны
Последствия взрыва цистерны с газом на АЗС в Грозном
Последствия взрыва цистерны с газом на АЗС в Грозном (Фото: Таисия Боршигова / ТАСС)

Владельца АЗС в Грозном, на которой в результате взрыва и пожара погибли четыре человека, отправили под арест, сообщает пресс-служба управления СК по Чечне.

«Задержан 55-летний владелец автозаправочной станции. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Взрыв на АЗС в Грозном с камеры на шлеме пожарного
Общество

Взрыв цистерны с газом на автозаправке в центре Грозного произошел 12 октября. В результате на месте начался пожар, а цистерну выбросило взрывной волной во двор близстоящего дома. Резервуар с огромной скоростью пронесся по дороге и смял припаркованную машину.

В Чечне арестовали владельца АЗС, на которой произошел взрыв
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В результате ЧП погибли двое взрослых и двое детей. По информации Baza, им было пять и шесть лет. По данным Mash, также погибли мама детей и один местный житель.

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СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание небезопасных услуг, повлекшее гибель двух и более людей. По версии следствия, пожар начался в результате нарушения автозаправкой требований безопасности при эксплуатации пожароопасного объекта. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что взял под личный контроль ситуацию со взрывом.

15 октября под стражу заключили водителя автоцистерны. Следствие считает, что водитель нарушил требования безопасности при работе на территории автомобильной газозаправочной станции.

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Дарья Беспалько
Чечня АЗС взрыв
Материалы по теме
Взрыв на АЗС в Грозном с камеры на шлеме пожарного
Общество
В Чечне арестовали водителя цистерны, взорвавшейся на заправке в Грозном
Общество
Кадыров заявил, что взял под личный контроль ситуацию с взрывом в Грозном
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