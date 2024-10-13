Бастрыкин потребовал доклад по делу о пожаре на заправке в Грозном

Фото: Таисия Боршигова / ТАСС Фото: Таисия Боршигова / ТАСС Фото: Таисия Боршигова / ТАСС Фото: Таисия Боршигова / ТАСС Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет о расследовании дела по факту пожара на заправке в Грозном, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) в телеграм-канале.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления по Чеченской Республике Пекову М.М. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Дальнейшее расследование, как подчеркнула пресс-служба, поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Пожар на заправке в Грозном начался днем 12 октября в результате взрыва цистерн с газом. Возгорание ликвидировали в 16:09 мск. По данным телеграм-канала «112», взрыв произошел на заправке «Лидер».

Как писал ТАСС, предварительной причиной взрыва цистерн в оперативных службах назвали нарушение техники безопасности при перекачке топлива.

При взрыве погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще пять человек получили ранения, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

После произошедшего следователи завели уголовное дело (ч. 3 ст. 238 УК России). Кроме этого, по факту взрыва проверку проводит прокуратура.