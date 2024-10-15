В Чечне арестовали водителя цистерны, взорвавшейся на заправке в Грозном

Последствия взрыва цистерны с газом (Фото: Таисия Боршигова / ТАСС)

В Чечне под стражу заключили водителя автоцистерны с газом, при взрыве которой погибли четыре человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

Мужчину подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель двух и более людей, — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса.

Следствие считает, что водитель нарушил требования безопасности при работе на территории автомобильной газозаправочной станции.

Ранее ТАСС назвал предварительной причиной взрыва нарушение техники безопасности при перекачке топлива.

Взрыв на заправке в центре Грозного произошел 12 октября, после этого там начался пожар. Цистерна с газом под действием взрывной волны отлетела во двор одного из близлежащих домов, она пролетела по дороге и смяла припаркованный автомобиль.

В результате погибли четыре человека, включая двоих детей. Еще пять человек пострадали.

На следующий день председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить ему отчет о расследовании этого дела.