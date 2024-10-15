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В Чечне арестовали водителя цистерны, взорвавшейся на заправке в Грозном

Последствия взрыва цистерны с газом
Последствия взрыва цистерны с газом (Фото: Таисия Боршигова / ТАСС)

В Чечне под стражу заключили водителя автоцистерны с газом, при взрыве которой погибли четыре человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

Мужчину подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель двух и более людей, — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса.

Следствие считает, что водитель нарушил требования безопасности при работе на территории автомобильной газозаправочной станции.

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Ранее ТАСС назвал предварительной причиной взрыва нарушение техники безопасности при перекачке топлива.

Взрыв на заправке в центре Грозного произошел 12 октября, после этого там начался пожар. Цистерна с газом под действием взрывной волны отлетела во двор одного из близлежащих домов, она пролетела по дороге и смяла припаркованный автомобиль.

В результате погибли четыре человека, включая двоих детей. Еще пять человек пострадали.

На следующий день председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить ему отчет о расследовании этого дела.

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Теги
Чечня автозаправка взрыв газ цистерна водитель
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