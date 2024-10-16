Взрыв на АЗС в Грозном с камеры на шлеме пожарного
Появилось видео, на котором видно взрыв на автозаправочной станции в Грозном, который прогремел 12 октября. Кадры сняты с камеры, которая была установлена на шлеме пожарного. На них видно, как пожарный расчет приехал на место пожара. Потом в один момент горящая автозаправка взрывается — пожарный отворачивается от взрыва, мимо него летят обломки.
Пожар и взрыв произошли 12 октября. В МЧС сообщали, что произошел взрыв цистерны с газом с пожаром после этого. Во время пожара цистерну с газом выбросило и отбросило на несколько сотен метров во двор ближайшего дома. Во время пожара и взрыва погибли четыре человека.
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