Взрыв на АЗС в Грозном с камеры на шлеме пожарного

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Появилось видео, на котором видно взрыв на автозаправочной станции в Грозном, который прогремел 12 октября. Кадры сняты с камеры, которая была установлена на шлеме пожарного. На них видно, как пожарный расчет приехал на место пожара. Потом в один момент горящая автозаправка взрывается — пожарный отворачивается от взрыва, мимо него летят обломки.

Пожар и взрыв произошли 12 октября. В МЧС сообщали, что произошел взрыв цистерны с газом с пожаром после этого. Во время пожара цистерну с газом выбросило и отбросило на несколько сотен метров во двор ближайшего дома. Во время пожара и взрыва погибли четыре человека.