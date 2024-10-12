Кадыров заявил, что взял под личный контроль ситуацию с взрывом в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что взял под личный контроль ситуацию с взрывом на заправке Грозном, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей.
«Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Взрыв на заправке в центре Грозного прогремел этим днем. Как уточняли в МЧС, произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением. Жертвами инцидента стали четыре человека, в том числе двое детей. Baza пишет, что им было пять и шесть лет. По данным Mash, также погибла мама детей и один местный житель.
На опубликованных «112» кадрах видно, что взрыв произошел на заправке «Лидер». SHOT пишет, что во время последней проверки этой заправки в 2021 году Ростехнадзор нашел девять нарушений. Среди них — отсутствие средств автоматического контроля и обнаружения утечек, отсутствие обратного клапана на нагнетательном трубопроводе, сливоналивные устройства работали небезопасно.
СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не соблюдающих требования безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.
Вечером 27 сентября взрыв также произошел на АЗС при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. В результате на заправке возник пожар, ее здание оказалось разрушено. При взрыве погибли 13 человек, еще 23 пострадали.
На следующий день в Дагестане задержали владельца заправки Марата Джанхуватова. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По словам главы региона Сергея Меликова, инцидент произошел не без влияния «человеческого фактора».
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