СК возбудил уголовное дело после взрыва в Грозном
Управление Следственного комитета по Чечне после взрыва на заправке в Грозном возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не соблюдающих требования безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. На месте работают следователи и криминалисты.
Взрыв цистерны с газом на АЗС в центре Грозного произошел днем 12 октября. Согласно кадрам, которые опубликовал телеграм-канал 112, речь идет о заправке «Лидер».
В результате на месте начался пожар, а цистерну выбросило взрывной волной во двор близстоящего дома. Резервуар с огромной скоростью пронесся по дороге и смял припаркованную машину.
При взрыве погибли четыре человека, двое из них — дети. О погибших при взрыве ранее сообщали РЕН ТВ и Baza. По данным телеграм-канала, жертвами стали двое взрослых и двое детей пяти и шести лет. Mash писал, что также погибли мама детей и один местный житель. ТАСС со ссылкой на Минздрав писал еще о пяти пострадавших в результате взрыва.
Возгорание ликвидировали в 16:09 (мск). На месте работают семь единиц пожарной техники и 35 сотрудников МЧС.
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