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Лужков и Голощапов назвали последствия раскола для паломников на Афон
Раскол церкви, 16:35
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Лужков и Голощапов назвали последствия раскола для паломников на Афон
Один из создателей фонда поддержки русских святынь на горе Афон экс-мэр Москвы Юрий Лужков полагает, что русских паломников на Афоне станет меньше
Юрий Лужков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о разрыве евхаристического общения со Вселенским патриархатом может привести к уменьшению числа паломников из России на греческом полуострове Афон, монастыри которого находятся в церковной юрисдикции Константинопольского патриарха, считает экс-мэр Москвы Юрий Лужков. В 2005 году при поддержке столичного мэра был создан Благотворительный фонд поддержки русских святынь на Святой горе Афон, сам же Лужков занял пост сопредседателя попечительского совета фонда.

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​«Это серьезное решение Русской православной церкви. Надо понимать, что это будет реализовано. Поэтому думаю, что количество российских паломников и нашей Церкви в целом радикально уменьшится», — отметил Лужков в разговоре с РБК.

​По словам Лужкова, паломников станет меньше не «по какому-то приказу или через силовую составляющую», а «через понимание ситуации, в которую попала Русская церковь». Он также отметил, что уменьшение числа прибывающих паломников ухудшит ситуацию на Афоне.

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«Это очень серьезное осложнение с точки зрения возможностей Афона решать свои вопросы. Афон во многом зависит от паломников. Там, конечно, есть своя небольшая хозяйственная деятельность, но если говорить о приведении в порядок церквей и Афона в целом, то это зависит от тех, кто туда приходит», — добавил он.

В свою очередь, один из учредителей Русского афонского общества, предприниматель Константин Голощапов рассказал РБК, что оно пока продолжает свою деятельность.

«Пока ничего не приостанавливается. Никто ничего не может знать, пока Святейший патриарх не выскажется, как жить дальше пастве и как действовать. Пока инструкции нет, это все разговоры впустую», — сказал Голощапов.

​Накануне, 15 октября, секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук разъяснил, что в связи с решением Священного синода прихожанам РПЦ запрещается молиться в церквях, относящихся к Вселенскому патриархату, в том числе и в монастырях Афона.

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«За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания — прещения, а для мирян — покаяние на исповеди в непослушании Церкви», — сказал Якимчук.

О том, что православные россияне больше не смогут участвовать в богослужениях в храмах Афона, предупредил и пресс-секретарь Московского патриархата Александр Волков.

Каноническая территория Вселенского патриархата — Турция и часть Греции, однако его митрополии и епархии есть также в других странах Европы, Южной и Центральной Америки, США, Австралии, Корее, Гонконге, Новой Зеландии, Сингапуре.

Авторы: Валерий Романов, Екатерина Костина, Евгений Калюков.
Теги: РПЦ , Афон
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