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В РПЦ заявили о невозможности для верующих молиться на Афоне
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В РПЦ заявили о невозможности для верующих молиться на Афоне
Общество, 21:41
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В РПЦ заявили о невозможности для верующих молиться на Афоне
Православные россияне больше не смогут причащаться и участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата, в частности на горе Афон в Греции. Так в РПЦ разъяснили последствия разрыва отношений
Вид на святую гору Афон (Фото: Игорь Алексеев / Интерпресс / ТАСС)

Разрыв евхаристического общения Московского патриархата с Константинопольским означает, что верующие православные россияне не смогут в том числе молиться в храмах на горе Афон в Греции, сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Афон — каноническая территория Константинополя «со всеми вытекающими последствиями». До того, как отношения двух церквей изменятся, верующие РПЦ не смогут причащаться или участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата, пояснил Волков.

Видео: Телеканал РБК

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Разорвать отношения с Константинополем синод РПЦ принял ранее в понедельник, 15 октября. Разрыв церковного общения означает, что одна из церквей считает нарушенными принципы взаимоотношений с другой. «Это значит, что я теперь не могу причащаться в Константинополе, а константинопольский грек не может причащаться в Москве», — прокомментировал решение РПЦ специалист в области церковного права, доктор юридических наук Алексей Величко в комментарии порталу «Православие и мир».

Каноническая территория Константинополя — Турция и Греция, в Турции расположены шесть епархий, десять монастырей и 30 духовных школ, говорится на сайте РПЦ. Там также отмечается, что гора Афон «имеет фактически полную административную независимость от Константинопольского трона и строго хранит свою внутреннюю самостоятельность».

Подчиняющиеся Константинополю митрополии и епархии есть в странах Европы, Южной и Центральной Америки, США, Австралии, Корее, Гонконге, Новой Зеландии, Сингапуре.

Кризис в церковных отношениях между Москвой и Константинополем разразился из-за Украины. 11 октября синод Константинопольского патриархата подтвердил, что собирается предоставить автокефалию Украинской православной церкви, и отменил решение XVII века о передаче Киевской митрополии в управление Москве. Тогда же Константинополь установил каноническое общение с двумя действующими на Украине церквами — автокефальной православной церковью и православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП). До этого дня канонической украинской церковью считалась православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Она не поддержала автокефалию УПЦ КП.

По состоянию на начало 2017 года УПЦ МП принадлежало на территории Украины более 11 тыс. храмов и соборов, УПЦ КП — 3,7 тыс. храмов, автокефальной церкви — менее 1 тыс.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: РПЦ , Афон
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