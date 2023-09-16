В Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Уткина
В Санкт-Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, по позывному которого и названа группа. Информация об этом появилась в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.
Дата смерти, указанная в документе, — 23 августа 2023 года. Номер наследственного дела — 25/2023. Дело открыл нотариус Нотариальной палаты Петербурга Анатолий Акуленко. Он же занимается процессом о наследстве основателя ЧВК Евгения Пригожина.
Дмитрий Уткин — командир ЧВК «Вагнер», по позывному которого и названа группа, отставной подполковник ГРУ. Он участвовал в обеих чеченских войнах, воевал в Сирии. Был кавалером четырех орденов Мужества.
По данным «МК», Уткин в 2014 году участвовал в операции по возвращению Крыма. В мае 2014 года он начал командовать группой бойцов, которая по его позывному и получила название ЧВК «Вагнер».
Против него были введены санкции США, Евросоюза, Великобритании, Новой Зеландии из-за деятельности ЧВК в Сирии, Ливии и на Украине.
Уткин погиб 23 августа при крушении в Тверской области частного самолета, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. Командира ЧВК спустя неделю похоронили с воинскими почестями на мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах.
На борту разбившегося самолета, помимо отставного полковника, находился Евгений Пригожин и его приближенные, всего 10 человек. Говоря о причинах авиакатастрофы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что выводов следствия еще нет, но «существуют разные версии, среди которых версия — скажем так, преднамеренное злодеяние».
Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге 29 августа. Церемония прошла в закрытом режиме, основателя ЧВК похоронили рядом с отцом.