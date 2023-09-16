В Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Уткина

В Петербурге открыли наследственное дело командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, погибшего в авиакатастрофе 23 августа. Его открыл нотариус Анатолий Акуленко, который также занимается наследством Евгения Пригожина

Стихийный мемориал Дмитрию Уткину и Евгению Пригожину в Москве, 25 августа 2023 г. (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Санкт-Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, по позывному которого и названа группа. Информация об этом появилась в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.

Дата смерти, указанная в документе, — 23 августа 2023 года. Номер наследственного дела — 25/2023. Дело открыл нотариус Нотариальной палаты Петербурга Анатолий Акуленко. Он же занимается процессом о наследстве основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Дмитрий Уткин — командир ЧВК «Вагнер», по позывному которого и названа группа, отставной подполковник ГРУ. Он участвовал в обеих чеченских войнах, воевал в Сирии. Был кавалером четырех орденов Мужества. По данным «МК», Уткин в 2014 году участвовал в операции по возвращению Крыма. В мае 2014 года он начал командовать группой бойцов, которая по его позывному и получила название ЧВК «Вагнер». Против него были введены санкции США, Евросоюза, Великобритании, Новой Зеландии из-за деятельности ЧВК в Сирии, Ливии и на Украине.

Уткин погиб 23 августа при крушении в Тверской области частного самолета, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. Командира ЧВК спустя неделю похоронили с воинскими почестями на мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах.

На борту разбившегося самолета, помимо отставного полковника, находился Евгений Пригожин и его приближенные, всего 10 человек. Говоря о причинах авиакатастрофы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что выводов следствия еще нет, но «существуют разные версии, среди которых версия — скажем так, преднамеренное злодеяние».

Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге 29 августа. Церемония прошла в закрытом режиме, основателя ЧВК похоронили рядом с отцом.