Медведев исключил переход на рабочую четырехдневку для урезания зарплаты

Глава правительства указал на необходимость более гибких формул в трудовом законодательстве. Возможный переход на четырехдневную рабочую неделю, по словам Медведева, не будет использован для урезания зарплат

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о необходимости внесения поправок в трудовое законодательство с целью учета сложившихся в современном мире реалий. Возможный переход на четырехдневную рабочую неделю, по словам премьер-министра, не будет использован для урезания зарплат.

«Мы должны, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовое законодательство», — сказал премьер-министр. Речь, по его словам, идет о том, чтобы человек мог так построить свой рабочий график, чтобы работать четыре дня в неделю или работать меньшее количество часов каждый день.

«Я об этом специально сказал на столетии Международной организации труда, чем вызвал довольно бурную дискуссию и различного рода суждения, сомнения: что это означает, что хотят, чтобы четыре дня человек работал и получал за четыре дня, а не как за пять, что это способ урезать зарплату? Нет, конечно. Речь идет о том, чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий, чтобы с учетом развития экономики, человек мог сам планировать свое рабочее время и работодатель, конечно, тоже», — объяснил Медведев в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Впервые о возможности перевода российской экономики на четырехдневную рабочую неделю Медведев заявил в июне, выступая на конференции по труду в Женеве.