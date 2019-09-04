Топилин обозначил сроки перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен через 40–50 лет. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

«Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967–1968 годы. Сколько лет прошло?» — сказал Топилин.

В СССР ввели пятидневную рабочую неделю в 1967 году.

Ранее в Минтруде поясняли, что сейчас законодательством регулируется только верхняя планка продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю). По соглашению работодателей и работников предприятия вправе вводить четырехдневную неделю.

Впервые планы о переходе экономики на четырехдневку озвучил прошлым летом премьер-министр Дмитрий Медведев. В августе этого года он поручил Минтруду до 30 сентября оценить влияние такого графика на производительность труда и социальную сферу.