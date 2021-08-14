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На Камчатке подняли со дна тело пилота потерпевшего крушение вертолета

На Камчатке подняли со дна озера тело пилота вертолета, который ранее потерпел крушение. Об этом в Telegram сообщает губернатор региона Владимир Солодов.

«На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек. Работы будут проводиться все светлое время суток», — говорится в сообщении.

В камчатском озере нашли тела трех погибших при падении вертолета
Общество
Фото:МЧС РФ

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение утром 12 августа. Он рухнул в Курильское озеро. На борту воздушного судна были 13 человек, в основном туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Сотрудникам Кроноцкого заповедника удалось подплыть к месту крушения на лодках и спасти из воды восемь человек. Двоих отправили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Позднее вертолет удалось обнаружить на дне озера на глубине 110 м. Затем были найденытела трех погибших туристов.

Следственный комитет рассматривает несколько версий произошедшего: неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и техническую неисправность воздушного судна. 

Авиакомпания «Витязь-Аэро», которой принадлежал вертолет, заявила о намерении выплатить компенсацию семьям погибших. При этом Росавиация запретила компании осуществлять коммерческие перевозки пассажиров, но оставила за предприятием право на грузовые перевозки и другие авиационные работы - в том числе услуги санавиации.

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