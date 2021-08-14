На Камчатке подняли со дна тело пилота потерпевшего крушение вертолета

На Камчатке подняли со дна озера тело пилота вертолета, который ранее потерпел крушение. Об этом в Telegram сообщает губернатор региона Владимир Солодов.

«На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек. Работы будут проводиться все светлое время суток», — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение утром 12 августа. Он рухнул в Курильское озеро. На борту воздушного судна были 13 человек, в основном туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Сотрудникам Кроноцкого заповедника удалось подплыть к месту крушения на лодках и спасти из воды восемь человек. Двоих отправили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Позднее вертолет удалось обнаружить на дне озера на глубине 110 м. Затем были найденытела трех погибших туристов.