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Государственное телевидение Белоруссии показало протесты у стелы в Минске

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Государственный телеканал «Беларусь 1» рассказал об акциях протеста в Минске и других городах страны. Видеозапись новостного выпуска опубликовал Telegram-канал Nexta Live.

«Сегодня планируют пройти по проспекту Независимости и собраться возле стелы «Минск — город-герой». Будем надеяться, акция будет носить мирный характер и на улицах Минска будет порядок», — сказала ведущая в эфире телеканала.

Ведущий госканала «Беларусь 1» Евгений Перлин уволился на фоне протестов
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Также кадры марша солидарности в Минске показало государственное агентство БелТА.

Ранее несколько журналистов белорусских государственных телеканалов оставили свои посты. Уволились ведущий белорусского телеканала ОНТ и корреспондент президентского пула Дмитрий Семченко, а также ведущие телеканала «Беларусь 1» Владимир Бурко, Евгений Перлин и Сергей Козлович.

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По словам Бурко, причиной его ухода стала волна насилия со стороны силовиков. Журналист объяснил, что больше не сможет рассказывать о военной технике, которую теперь применяют против народа. Его коллеги с «Беларусь 1» не уточнили, почему решили оставить свои должности.

Теги: Белоруссия, Телевидение
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