Государственное телевидение Белоруссии показало протесты у стелы в Минске

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Государственный телеканал «Беларусь 1» рассказал об акциях протеста в Минске и других городах страны. Видеозапись новостного выпуска опубликовал Telegram-канал Nexta Live.

«Сегодня планируют пройти по проспекту Независимости и собраться возле стелы «Минск — город-герой». Будем надеяться, акция будет носить мирный характер и на улицах Минска будет порядок», — сказала ведущая в эфире телеканала.

Также кадры марша солидарности в Минске показало государственное агентство БелТА.

Ранее несколько журналистов белорусских государственных телеканалов оставили свои посты. Уволились ведущий белорусского телеканала ОНТ и корреспондент президентского пула Дмитрий Семченко, а также ведущие телеканала «Беларусь 1» Владимир Бурко, Евгений Перлин и Сергей Козлович.