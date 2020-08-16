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Союз журналистов подтвердил решение персонала Белтелерадио бастовать

Глава союза журналистов Белоруссии Андрей Кривошеев подтвердил, что технический персонал государственной Белтелерадиокомпани собирается выйти на забастовку.

«Техперсонал, не корреспонденты. Говорят о том, что могут устроить забастовку», — заявил он «РИА Новости». На вопрос агентства о том, приведет ли это к перебоям с вещанием, Кривошеев ответил отрицательно.

По его словам, сотрудники компании сообщили, что намерены соблюдать закон и бастовать в соответствии с его требованиями.

Протестующие собрались у здания государственной телекомпании в Минске
Общество
Фото: Александр Атасунцев / РБК

Кривошеев присутствовал на встрече коллектива медиахолдинга с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента страны Натальей Эйсмонт. «Там были те, кто против забастовки, те, кто поддерживает. Кого-то удалось успокоить, кого-то нет», — отметил он.

Издание Tut.by опубликовало интервью с сотрудником Белтелерадиокомпании, в котором тот заявил, что высоко оценивает вероятность забастовки в понедельник, 17 августа. «Я могу, скорее, ответить за технический персонал, а не за руководство. Я думаю, около 80% технического персонала точно готовы выйти», — сказал он.

Как прошел митинг у минского телецентра. Фоторепортаж
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На встрече, которая прошла 15 августа, Кочанова заявила, что 80% избирателей на выборах проголосовали за действующего главу государства Александра Лукашенко. Как отмечал Tut.by, не голосовавшие за него сотрудники компании стали поднимать руки, и таких в зале оказалось большинство. Корреспондент РБК также сообщал, что после того, как встреча началась, из здания вышли несколько сотрудников компании, которые поддерживают требования митингующих. Одна из них — режиссер телеканала «Беларусь 3» Наталья Бибикова, она сообщила, что 17 августа сотрудники планируют выйти на забастовку, «чтобы телеканал просто встал».

В это же время у здания Белтелерадиокомпании собралось несколько сотен протестующих, которые выкрикивали лозунги «Правду!» и «Позор!». У входа в здание повесили бело-красно-белый флаг, охрана попыталась его снять, но ее вытолкали. Как сообщал корреспондент РБК, волонтеры у здания собирали подписи в поддержку забастовки, в списке у одного из них было около 40 фамилий.



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Теги: Белоруссия, забастовка, Минск, союз журналистов
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