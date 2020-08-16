Союз журналистов подтвердил решение персонала Белтелерадио бастовать

Глава союза журналистов Белоруссии Андрей Кривошеев подтвердил, что технический персонал государственной Белтелерадиокомпани собирается выйти на забастовку.

«Техперсонал, не корреспонденты. Говорят о том, что могут устроить забастовку», — заявил он «РИА Новости». На вопрос агентства о том, приведет ли это к перебоям с вещанием, Кривошеев ответил отрицательно.

По его словам, сотрудники компании сообщили, что намерены соблюдать закон и бастовать в соответствии с его требованиями.

Кривошеев присутствовал на встрече коллектива медиахолдинга с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента страны Натальей Эйсмонт. «Там были те, кто против забастовки, те, кто поддерживает. Кого-то удалось успокоить, кого-то нет», — отметил он.