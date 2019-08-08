После взрыва стало известно о закрытом на месяц районе Белого моря

После взрыва стало известно о закрытом на месяц районе Белого моря

Двинский залив с 9 августа на месяц закрывается для судоходства, сообщили РБК в порту Архангельска. Ранее сегодня в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Район Двинского залива Белого моря, рядом с которым произошел взрыв на военном полигоне, с 9 августа закрывается для свободного плавания. Об этом РБК сообщил заместитель капитана морского порта «Архангельск» Сергей Козуб.

«[Военные] объявили ПРИП [прибрежное предупреждение] о запретном районе в Двинском заливе для плавания судов — и гражданских, и военных. Это для сведений мореплавателей, для того чтобы суда не заходили в этот район, обходили его», — сказал он.

По словам Козуба, запрет введен с 9 августа по 10 сентября. «Это обычная история, этих ПРИПов сыпется куча каждый месяц. Там какие-то военные действия происходят», — сказал он. При этом, добавил он, порт Архангельска будет открыт. «Порт ни в коем случае не закрыт. Двинский залив не входит в акваторию морского порта», — пояснил он в разговоре с РБК.

Ранее 8 августа Минобороны сообщило, что на территории военного полигона в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Два человека погибли, шестеро военных и представителей предприятия-разработчика получили травмы.