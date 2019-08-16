Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

По мнению специалистов, предотвратить столкновения со стаями птиц с помощью одних только систем отпугивания невозможно. В каждом случае необходим индивидуальный подход

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Снизить риск столкновения самолетов со стаями птиц возле аэропортов можно путем выработки индивидуальной программы обеспечения орнитологической безопасности. Такую меру считает необходимой руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов. В интервью газете «Известия» он заявил о возможном создании индивидуального паспорта для каждого аэропорта, который будет учитывать целый ряд факторов.

В частности, при составлении документа в нем надо будет прописывать в том числе наличие неподалеку от аэропорта крупных и мелких рек, урожайность семян, наличие рядом несанкционированных свалок, а также качественный и количественный состав самих птиц.

При этом Рыжов считает недостаточными такие меры, как оборудование аэропортов устройством для акустического отпугивания или применение ловчих птиц. По его мнению, решить проблему таким образом невозможно.

Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь. Из-за попадания птиц в двигатели произошел отказ силовой установки, и экипажу пришлось сажать лайнер в кукурузном поле. На борту самолета находились 226 пассажиров, никто не погиб.

Одной из возможных причин появления чаек возле взлетно-посадочной полосы эксперты называли наличие в 2 км от аэропорта несанкционированной свалки. Факт ее существования вечером 15 августа подтвердил Росприроднадзор.