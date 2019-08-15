Командир A321 объяснил решение сажать самолет на поле с кукурузой

По словам Дамира Юсупова, садиться на поле он решил после того, как вышел из строя второй двигатель самолета. Героем командир воздушного судна себя считать отказался

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Первый пилот лайнера Airbus A321 компании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, благополучно посадивший самолет на кукурузном поле после выхода из строя его двигателей, не считает себя героем. Об этом сам пилот заявил в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — сказал он (цитата по ТАСС).

На пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24», Юсупов рассказал, как принял решение посадить самолет на поле с убранным шасси. «Мысли были только о том, как, во-первых, не допустить падения, а потом, когда уже падение было неизбежно, как можно мягче посадить самолет», — заявил Юсупов.