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Посадка А321 в поле ,  
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Командир A321 объяснил решение сажать самолет на поле с кукурузой
По словам Дамира Юсупова, садиться на поле он решил после того, как вышел из строя второй двигатель самолета. Героем командир воздушного судна себя считать отказался

Видео: РБК

Первый пилот лайнера Airbus A321 компании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, благополучно посадивший самолет на кукурузном поле после выхода из строя его двигателей, не считает себя героем. Об этом сам пилот заявил в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — сказал он (цитата по ТАСС).

На пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24», Юсупов рассказал, как принял решение посадить самолет на поле с убранным шасси. «Мысли были только о том, как, во-первых, не допустить падения, а потом, когда уже падение было неизбежно, как можно мягче посадить самолет», — заявил Юсупов.

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Глава Росавиации анонсировал возвращение «в небо» севших на поле пилотов

По его словам, за полторы-две минуты, прошедших после взлета, решение о том, как производить посадку, менялось несколько раз. Сначала, после того как из строя вышел левый двигатель самолета, летчик планировал развернуть машину и вернуться в Жуковский, однако, после того как мощность начал терять и правый двигатель Airbus, от этого плана пришлось отказаться.

«Я планировал набрать определенную высоту, на ней задержаться, обработать отказ, правильно рассчитать все, но, как оказалось, времени было совсем мало... Я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки», — сказал Юсупов.

«Были и другие варианты, но хорошо, что мы их не предприняли. Потому что мы сели без кренов, с нормальным углом тангажа, как можно мягче смягчили. Если бы были другие попытки возврата, я не знаю, чем бы это могло закончиться», — добавил первый пилот.

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Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus

Причиной жесткой посадки самолета Airbus A321 вскоре после его вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь в авиакомпании назвали попадание птиц в оба двигателя. Лайнер приземлился в поле в Раменском районе Подмосковья.

За медицинской помощью после жесткой посадки самолета обратились 75 человек, в числе пострадавших — 19 детей. Управляющая компания аэропорта Жуковский сообщила, что всем пассажирам выплатят компенсации по 100 тыс. руб. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился представить к госнаградам пилотов лайнера.

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Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

Автор: Евгений Калюков
Теги: Посадка A321 в поле
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