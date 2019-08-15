Минприроды проверит наличие свалки в районе аэропорта Жуковский

О том, что свалка в непосредственной близости от аэропорта есть, РБК подтвердил заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. «В Жуковском очень много чаек: рядом Москва-река, потом там еще и свалка, где они пасутся. Как правило, за день полоса нагревается, и чайки садятся на полосу и находятся там стаей», — отметил он, объясняя появление птиц при взлете самолета «Уральских авиалиний».

В министерстве экологии Московской области не согласились с предположением, что ставшие причиной жесткой посадки А321 в Раменском районе чайки прилетели с расположенной неподалеку свалки. Как рассказал РБК министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, ближайший к аэропорту мусорный полигон «Сафоново» находится в 14 км и был закрыт еще в 2012 году.

«Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений. Кормовой базы для птиц нет», — сообщил Куракин. «В любом случае расстояние от полигона до места инцидента слишком далеко. Птицы, постоянно обитающие или кормящиеся на полигонах, никогда не отдаляются от них», — заявил он.

Источник РБК в Минэкологии при этом сообщил, что недалеко от озера Глушица (значительно ближе к аэропорту, чем полигон «Сафоново») действительно была незаконная свалка, которую культивируют. «Но чайки там не живут. Им просто нечем там питаться, поскольку это свалка строительного мусора». «Чайки живут на озере рядом», — добавил собеседник РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также ответил на вопрос о связи происшествия в Жуковском с находящейся неподалеку свалкой, откуда могли прилететь птицы, попавшие в двигатель самолета. «Если вы спрашиваете, хорошо ли это — несанкционированная свалка? Это плохо. И вы знаете, что с несанкционированными свалками ведется непримиримая борьба», — сказал он.

О несанкционированной свалке в районе озера Глушица в 2017 году сообщал подмосковный Следственный комитет. Два года назад следователи рассказывали о том, что общая площадь стихийной свалки превышала 100 тыс. кв. м. Тогда же член комиссии по экологии Общественной палаты Московской области Елена Гришина предупреждала, что на загрязненном озере гнездятся чайки.

В том же 2017 году сообщалось о начале работ по ликвидации незаконной свалки и вывозе с озера Глушица 260 куб. м мусора.

А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся со стаей птиц после взлета с аэродрома Жуковский. В результате попадания птиц в двигатели самолет был вынужден совершить вынужденную посадку на кукурузном поле примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все они живы.