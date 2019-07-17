Кремль выразил беспокойство после задержания женщины из-за препарата

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал связаться с Минздравом после задержания женщины, заказавшей за границей незарегистрированный в России препарат от судорог для ребенка. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Песков выразил серьезную обеспокоенность произошедшим и отметил, что ситуация частично разрешилась благодаря Нюте Федермессер. «Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать эту работу», — сказал он.

Ране сообщалось, что Елену Боголюбову задержали на почте после того, как она заказала зарубежный препарат для своего сына, больного неизлечимым генетическим заболеванием. По словам представителя таможенной службы, купленный препарат содержит запрещенное к обороту в России вещество клобазам.

Директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава в своем Facebook писала, что женщину отпустили поздно вечером после того, как учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Федермессер позвонила в правительство.