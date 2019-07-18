Минздрав разъяснил правила ввоза незарегистрированных лекарств

Россияне могут ввозить из-за границы лекарственные препараты, не зарегистрированные в России и включенные в список психотропных веществ, оборот которых ограничен, в случае если они были назначены пациенту. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Минздрава.

Ввоз и вывоз ограниченного объема наркотических средств или психотропных веществ возможны при наличии медицинских документов, которые подтверждают, что их выписали физическом лицу, пояснили в министерстве.

Минздрав выпустил разъяснения в связи с задержанием в Москве Елены Боголюбовой, которая приобрела для своего сына «Фризиум» — незарегистрированный в России препарат от судорог, в составе которого есть клобазам. В благотворительном фонде «Дом с маяком» сообщили РБК, что в полиции женщине сообщили, что ее посылка арестована как контрабанда, позже Боголюбову семь часов допрашивали сотрудники МВД и таможни. Женщину отпустили, так как на ее попечении находится тяжелобольной ребенок, а таблетки отправили на проверку.

В Минздраве отметили, что «Фризиум» не зарегистрирован в России и не включен в государственный реестр лекарственных средств. Кроме того, препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен в России.