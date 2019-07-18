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МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка
Полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении Елены Боголюбовой, задержанной при получении на почте не зарегистрированного в России лекарства для больного сына
Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»

Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.

«Изучение поступивших материалов показало, что результаты доследственной проверки, проведенной сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела и не позволяют принять решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ», — говорится в поступившем в РБК сообщении начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова.

Материалы проверки вернут в московскую таможню.

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О задержании в Москве Елены Боголюбовой, заказавшей за границей препарат от судорог, предназначенный для ее больного неизлечимым генетическим заболеванием сына, РБК 17 июля сообщили в благотворительном фонде «Дом с маяком». После получения посылки женщине сказали, что это контрабанда.

Начальник отделения пресс-службы Центрального таможенного управления Екатерина Анчипорова пояснила, что препарат содержал запрещенное к обороту в России вещество клобазам. При этом Боголюбова не смогла предоставить рецепт на данное лекарство.

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Позднее женщину отпустили, таблетки изъяли для дальнейшей проверки.

Сама Боголюбова рассказала изданию Meduza, что у ее сына болезнь Баттена, из-за которой он не может ходить и разговаривать, а кормят его через специальную трубку в животе. Врачи рекомендовали разные препараты, но они вызывали желудочное кровотечение. В 2017 году неврологи посоветовали Боголюбовой «Фризиум», но купить его в России нельзя, как как он не зарегистрирован. В 2019 году она впервые заказала препарат в одном из интернет-магазинов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность произошедшим и пообещал связаться с Минздравом. Ведомство позднее разъяснило, что ввоз и вывоз ограниченного объема наркотических средств или психотропных веществ возможны при наличии медицинских документов, которые подтверждают, что их выписали физическом лицу.

Автор: Александра Федотова
Теги: лекарство, ГУ МВД
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