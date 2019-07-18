МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

Полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении Елены Боголюбовой, задержанной при получении на почте не зарегистрированного в России лекарства для больного сына

Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»

Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.

«Изучение поступивших материалов показало, что результаты доследственной проверки, проведенной сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела и не позволяют принять решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ», — говорится в поступившем в РБК сообщении начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова.

Материалы проверки вернут в московскую таможню.

О задержании в Москве Елены Боголюбовой, заказавшей за границей препарат от судорог, предназначенный для ее больного неизлечимым генетическим заболеванием сына, РБК 17 июля сообщили в благотворительном фонде «Дом с маяком». После получения посылки женщине сказали, что это контрабанда.