МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
«Изучение поступивших материалов показало, что результаты доследственной проверки, проведенной сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела и не позволяют принять решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ», — говорится в поступившем в РБК сообщении начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова.
Материалы проверки вернут в московскую таможню.
О задержании в Москве Елены Боголюбовой, заказавшей за границей препарат от судорог, предназначенный для ее больного неизлечимым генетическим заболеванием сына, РБК 17 июля сообщили в благотворительном фонде «Дом с маяком». После получения посылки женщине сказали, что это контрабанда.